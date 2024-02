Dans quels pays, le Vision Pro sera-t-il bientôt en vente ? [+ sondage]

Quel pays aura la prochaine fournée de Vision Pro ?

au plus tard en mai

Les paris sont ouverts !

un peu plus tard dans l'année

Apparemment, d'après leEn effet, le média cite des sources de la chaine d'approvisionnement, et évoque le mois d'avril,En outre, il est également mentionné un enregistrement de l'appareil auprès ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, ce dernier étant presque terminé, ce qui confirmeraitPour autant,. En effet, le casque était en rupture de stock au bout de 20 minutes et les délais de livraisons augmentent depuis. En tout état de cause, le stock d'unités disponibles devrait être serré.De son côté, Apple a précisé qu'elle lancerait son casque dans davantage de pays,-sans en nommer aucun. Il serait vraisemblable également qu'elle se penche vers le Canada et le Royaume-Uni, qui sont traditionnellement deux marchés préférés de la firme en matière de lancement de services et produits. C'est d'ailleurs ce que pense Mark Gurman.Dans un troisième temps, il serait logique de se tourner vers l'Europe ainsi que l'Asie. Seraient ainsi pressentis(youpee !), l'Allemagne, l'Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon et la Corée.Au niveau du planning,(ou alors concomitamment). Pour lui, la firme prévoirait de présenter de nouvelles fonctions sur visionOS - le système d'exploitation de l'appareil - lors de cette conférence...