Des lunettes boostées à l'IA, par un ancien d'Apple

super-pouvoirs

Brilliant Lab Frame

une réinvention des lunettes à l'ère de l'intelligence artificielle

des super-pouvoirs

Master Power

nez

Un appareil qui nécessite un smartphone

Noa

Alors que certains imaginent déjà de futures évolutions du Vision Pro ressemblant davantage à des lunettes qu'à un masque de ski plutôt massif, Brilliant Lab propose dès aujourd'hui sa propre vision d'une paire de lunettes connectée. Les fondateurs de Brilliant Lab, dont Bobak Tavangar ancien lead developer chez Apple, voient en leur nouveau produitLes Frame disposent, de microphones, ainsi que d'une caméra au centre de la monture permettant de lier les requêtes faites à l'IA aux objets que vous regardez. Les lunettes, qui peuvent rappeler celles de Steve Jobs (de loin), pèsent moins de 40 grammes, sont compatibles avec des verres correctifs, et disposent de petites batteries à l'extrémité de chaque branches (non, ce ne sont pas des écouteurs). La recharge s'effectue par le chargeur surnommé, leorange (un peu) amusant que vous pouvez voir sur la première image illustrant cet article.Brillant Lab propose des lunettes très légères, mais. Rien n'est enregistré, mais il sera par exemple possible de demander des renseignements sur ce que vous regardez, obtenir traduction d'un menu, le nombre de calories d'un plat, générer une image lié à votre environnement, ou encore faire une recherche sur une paire de chaussures. L'IA générative baptisée, s'appuyant sur plusieurs technologie dont ChatGPT d'OpenAI et Stable Diffusion, affichera alors les réponses sur l'écran intégré.. L'accès à l'IA sera gratuit dans un premier temps, mais la firme indique qu'un abonnement payant sera annoncé prochainement.