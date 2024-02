Les secrets de l’Apple Vision Pro, 1er Test !⎜ORLM-502

Les secrets de l’Apple Vision Pro, 1er Test !

Pour quels usages ? Va-t-il à terme remplacer nos ordinateurs et envahir nos salons voire nos rues ? Quelle est la Killer App ?



Qu’a-t-il de plus face à la concurrence et notamment le Quest 3 de Meta ? Quid de son prix ? Est-il justifié et quelle baisse peut-on espérer pour le rendre accessible à tous ? Le Vision Pro va-t-il faire un flop ? Débats !