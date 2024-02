Le Vision Pro n'est-il qu'un prototype trop cher ?

Une vision critique !

plus un aperçu de l'avenir que l'avenir lui même

trop lourd et encombrant, l'autonomie beaucoup trop courte

pas assez d'applications dédiées

même un produit de première génération

Juste un prototype fort cher ?

juste un prototype que vous devez payer à Apple pour avoir le privilège de le tester

sa forme idéale

Ainsi, Mark Gurman pense que l'Apple Vision Pro estEn effet, le journaliste de-qui est allé chercher son Vision Pro en Apple Store (il ne faisait pas partie de la short list…)- le juge. De même, il pense qu’il n'y a. Il se montre d'ailleursConcernant le système,. Il le perçoit davantage comme, il estime qu'il faudra encore un an avant d'être suffisamment optimisée pour une utilisation quotidienne par des consommateurs. Didier vous montrait les limites d'un usage en avion , alors qu'Apple avait quelque peut axé sa présentation sur ce type d'utilisation !. Il aurait sans doute préféré certaines fonctions plus travaillées (mais sans préciser lesquelles) et considère le casque comme un prototype par essence, et même pire, puisqu’il écrit c’estAlors ce casque n'est-il qu'un prototype trop cher ?. Enfin, il fait référence à certaines personnes appartenant au groupe. Pour ces dernières, cela pourrait prendreavant que l'appareil n'atteigneCette dernière pourrait se doter de davantage de fonctions, mais aussi d'un design plus léger, plus portable, d'une meilleure autonomie et d'une plus grande interactivité avec le monde réel.