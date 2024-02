Le Vision Pro explose la concurrence niveau latence

Vision Pro : une latence très réduite

passthrough

see-through

Le Vision Pro devant la concurrence

Le Vision Pro est un casque AR/VR (ou réalité mixte MR), même si ces termes ne plaisent pas à Apple, ce qui implique un modepermettant à l'utilisateur de voir son environnement grâce à des caméras. Comme il y a. On parle alors de latenceou encore photo-to-photon (le temps que la lumière atteigne les caméras, puis l'œil de l'utilisateur).Les experts d' Optofidelity ont mis le casque sur leur banc de test, accompagné des HTC Vive XR Leite, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro. Sur ce test de latence photon-to-photon,soit moins que les 12 ms indiquées par Apple, et nettement mieux que les 35 à 40ms obtenus par les casques concurrents (ce qui est déjà un très bon score selon les techniciens).Pou être tout à fait juste, il faut également parler des scores obtenus sur le test de latence angulaire. Lorsque l'utilisateur bouge la tête,. Comme les caméras voient l'environnement avant que le regard de l'utilisateur ne se porte dessus, cette latence peut être négative. Le meilleur score, qui offrira un confort s'approchant de la réalité, est donc celui qui est le plus proche de zéro, et cette prédiction permet donc d'obtenir des scores négatifs (qui sont moins bon que le 0).A ce petit jeu, le HTC qui n'utilise pas la prédiction est au choux (avec une latence positive et constante), et. La performance sur ce point étant liée à la gestion logicielle, il se pourrait qu'Apple s'améliore au gré des miss à jour. Notons enfin que les techniciens indiquent que ces valeurs de latence sont tout de même très satisfaisantes puisque trop faibles pour être notées en usage réel.