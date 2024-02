Le verre de son Vision Pro s'est déjà fendu "tout seul" ! (photos)

La verre de son Vision Pro s'est fendu tout seul !

Didier au secours, au moment de ranger mon Vision Pro, je constate une fente verticale sur le verre ! Mon Vision Pro n’a jamais touché quoi que ce soit mis à part son petit étui gris et son sac de transport Apple, le tout est resté à l’hôtel dans le coffre fort ou sur le lit avec moi quand je m’en servais ! Une fente à la base du verre, parfaitement symétrique. C’est forcément un défaut vu le soin. J’espère su’Apple va l’admettre. Ils ont forcément des cas similaires en interne.

Apple rembourse sans broncher

Ils on proposé le remboursement sans discuter. Sauf qu’il n’avaient plus aucun modèle en stock à l’Apple Store Fifth Avenue ni nulle part ailleurs à New York ! J’ai fini par trouver du stock et même un peu plus tard dans la journée au store Fifth Avenue. (Les mystères de la Gestion de Stock) Sauf que je suis reparti avec un 256 Go alors que celui que j’avais pris au départ, était un 1 To… mais finalement cela devrait suffire pour mon usage.

Apple veut en savoir plus !

Un responsable est venu me voir après pour me demander si j’acceptais d’échanger éventuellement par mail avec Cupertino, car Cupertino a demandé à recevoir le masque pour étudier cette fente dans le verre pour comprendre… A priori ils ont bien compris que j’étais un maniaco et que cette fente est belle et bien apparue toute seule.

Nos vidéos sur le Vision Pro

