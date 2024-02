Le Vision Pro pourrait bien arriver en France plus tôt que prévu !

Bientôt en France ?

Dans sa dernière note, ce spécialiste d’Apple est convaincu que la firme sortira son Vision Pro dans d'autres pays. Rappelons que celui-ci est sorti il y a trois bonnes semaines aux Etats-Unis., tels que l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni (l’interface est pour le moment en anglais et cela devrait faciliter la commercialisation). Mais la firme serait en train de travailler surdans des pays comme, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.En outre,). Pour lui, il y aurait, ce qui est meilleur que les prévisions initiales d'Apple de 150 000 à 200 000 unités. Mais on reste dans leApparemment, l’analyste aurait inspecté -on ne sait pas trop comment- la ligne de production / de réparation du casque, et il a estimé que. Dans l'ensemble, il se dit globalement satisfait par le lancement, qui reste conforme à ses attentes et qui montre un