MacBook Air M3, premier verdict !⎜ORLM-508

La puce M3 se généralise sur toute la gamme des Mac d’Apple et c’est au tour du MacBook Air d’en bénéficier ! Le best seller de la firme de Cupertino est désormais taillé sur mesure pour l’IA ! Est-ce vraiment devenu un argument de vente aujourd’hui ? Faut-il privilégier un MacBook Air doté d’un écran de 13 ou de 15 pouces ?

La version M2 encore en catalogue et bénéficiant de promotions en ce moment n’est-elle pas une meilleure affaire ? Ou bien faut-il investir un peu plus et choisir plutôt un MacBook Pro M3 ? Débats !