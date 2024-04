Les entrailles du Vision Pro dévoilent une incroyable pièce d'ingénierie !

Un voyage à l'intérieur du Vision Pro

Un chef d'œuvre d'ingénierie

produit donnant la priorité au design

Tout à l'intérieur du Vision Pro a été pensé pour tirer le meilleur parti de l'espace interne disponible sans nuire aux contours externes du cadre en aluminium brossé et de la plaque avant en verre feuilleté. Le circuit imprimé principal est construit autour d'un ruban PCB flexible, et l'électronique est regroupée ici sous différents angles.

Les deux casques de Meta démontrent une étonnante économie de moyens. Ils proposent autant que possible en utilisant le moins possible. À bien des égards, la construction économique et le tarif contenu des appareils sont un exploit aussi impressionnant que l’élégante déclaration de vision d’Apple. La comparaison, si elle a lieu d'être, se situe entre ce que leurs fabricants respectifs appellent un « casque VR de réalité mixte » et un « ordinateur spatial », ce dernier espérant inaugurer une nouvelle génération de technologie et une nouvelle ère de médias pour l’accompagner. . Le temps, ainsi que ceux d’entre nous qui les achètent et les utilisent, nous diront quelle voie l’emportera dans la réalité : virtuelle, augmentée ou autre.

Après les plusieurs générations d'AirPods , puis le câble Thunderbolt Pro d'Apple,A l'aide du X Ray CT Scanner de Neptune couplé au logiciel Voyager, il est ainsi envisageable d'apprécier l'agencement et les différentes solutions techniques adoptées par les ingénieurs d'Apple lors de l'élaboration du Vision Pro.L'équipe de Lumafield accompagne ce voyage non destructif au cœur du Vision Pro d'une comparaison avec les Meta Quest Pro et Quest 3, tout en gardant à l'esprit les importantes différences de philosophie, mais aussi de tarif. Nos confrères évoquent la découverte d', rappelant le soin maniaque que pouvait exiger Steve Jobs, y compris lorsqu'il s'agissait d'aligner soigneusement des composants sur une carte mère (soin jugé parfois futile par certains mais que l'on retrouve sur les cartes mères de tous les produits Apple).Je ne peux que vousafin de découvrir les détails de conception du Vision Pro en profondeur, que ce soit la carte mère, les écrans, la batterie, les puces M2 et R1, les haut-parleurs AudioPods intégrés dans les branches, ainsi que la batterie externe. Laissons la conclusion à Lumafield :