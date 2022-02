Une extension pour les amateurs de R&B chez Native Instruments

(ayant travaillé avec Beyoncé, Nicki Minaj, Flo Rida, Chris Brown, Justin Bieber, Vinnie Paz, Eamon et bien d'autres) l'extension Satin Looks de Native Instruments propose de nombreux riffs de guitare, ainsi que des mélodies de claviers aux saveurs R&B qui seront épaulés par des rythmiques soutenues et adaptées au styles afin de venir agrémenter les compositions de l'utilisateur.L'extension comprend 395 boucles, 469 samples de batterie et 142 one-shots (dont 87 grosses caisses, 141 charleys, 86 percussions, 69 caisses claires, 25 claps, 41 cymbales, et 20 toms), 60 kits pour Battery et 50 pour Maschine, 5 presets pour Monark et 10 pour Prism, ainsi que 8 projets et plus de 200 patterns, et 1 preset de synthétiseur basse en exclusivité pour les utilisateurs de Maschine.