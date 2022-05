Nembrini Audio lance le plugin Doubler sur macOS et iOS/iPadOS

Le plug-in Doubler Real-Time Tracker de Nembrini Audio permet(proche du chorus et pas toujours du meilleur goût, bien que cela soit évidemment parfaitement subjectif)(avec des variations dans l'effet stéréo, le panoramique, l'épaisseur de l'effet et la hauteur). Le plug-in nécessite une machine sous macOS 10.9 minimum, un compte iLok (mais pas la clé physique) et il sera possible de l'appeler au sein de votre DAW de prédilection aux formats Audio Units, VST2, VST3 et AAX.(au lieu de 79,99 dollars par la suite).Le plug-in Doubler nécessite 33,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 9.3 minimum et pourra être appelé au format AUv3 au sein des applications compatibles.