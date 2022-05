IK Multimedia lance le Vocal Strip de Joe Chiccarelli (U2, Strokes, Killers) pour T-RackS

Les amateurs de pop et de rock s'intéressant aux petites mains et oreilles qui s'affairent en studio pour enregistrer au mieux les plus grands titres, l'homme que l'on retrouve derrière la console pour l'élaboration d'albums de légendes, dont ceux d'Elton John, Frank Zappa, U2, Third Eye Blind, Counting Crows, Rufus Wainwright, Beck, The Killers, The Strokes, The White Stripes, Morrissey, Alanis Morissette, Tori Maos, The Shins, Jason Mraz, et bien d'autres.Le Vocal Strip modélise la chaine de matériel analogique haut de gamme de l'ingénieur du son afin de traiter la voix des artistes lors de ses enregistrements comprenant 3 compresseurs inspirés d'un UREI 1176, d'un Fairchild 670 et d'un hybride UA 176/Tube-Tech CL 1B, ainsi que les sections De-esser (avec préréglages pour les voix masculines et féminines), égalisation, effets et Output. Le Vocal Strip pourra être utilisé via T-RackS de manière autonome ou appelé au sein de votre STAN de prédilection sous la forme d'un plug-in aux formats Audio Units, VST2/2 et AAX.T-RackS nécessite un Mac avec un processeur Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM et macOS 10.10.