Modo Bass 2 : l'instrument virtuel dédié aux basses d'IK Multimedia est disponible

Les musiciens le savent, trouver un bon bassiste n'est pas toujours aisé, pourtant une ligne de basse au groove et sonorités maitrisés est un élément essentiel d'un morceau réussi. La prochaine itération de Modo Bass s'appuie toujours sur la technologie de synthèse modale(dont une Fender Jazzbass Jaco Pastorius et une Music Man StingRay Pino Palladino, toutes deux fretless, avec la possibilité d'utiliser les instruments en mode traditionnel). Les différentes techniques de jeu (aux doigts, avec un mediator ou en slap) sont évidemment disponibles, ainsi que de nombreux réglages pour la position des microphones, de la main, de l'amplification, des effets et des styles de jeu.L'instrument virtuel est proposé en plusieurs versions., la version 2 SE avec 4 basses s'échange contre 179,99 euros , et une version gratuite Modo Bass 2 CS comprenant une basse (avec la possibilité d'en acheter séparément à 83,99 euros pièce) est disponible gratuitement au téléchargement afin de se faire une idée du potentiel de la solution d'IK Multimedia.