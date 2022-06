Focusrite présente ses interfaces pensées pour les créateurs de podcasts

Les nouvelles interfaces Vocaster permettront ainsi(avec la fonction Auto Gain permettant comme son nom l'indique d'ajuster automatiquement le gain du microphone), d'une ou deux sorties casque, de deux sorties monitoring en jack 6,35 millimètres, de quatre préréglages pour la voix, de boutons sourdine dédiée pour chaque participant, une sortie ligne en mini jack (par exemple pour une caméra), d'un port USB-C pour relier la machine hôte (et alimenter l'interface), et de la possibilité d'ajouter un invité en Bluetooth ou via un câble TRRS.Chaque interface est livrée avec un bundle logiciel adapté comprenant Hindenburg Lite (+6 mois d'essai pour la version Pro), 6 mois d'abonnement à Cast, 6 mois d'Amplify Premium et 3 mois de SquadCast Pro.Les packs Studio comprenant également un câble XLR, un casque HP60v et un microphone (DMI pour le pack Vocaster One Studio, et DM1v pour le Two Studio) aux tarifs respectifs de 329 et 549 euros