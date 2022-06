KEF lance la seconde génération de ses enceintes connectées LSX compatibles AirPlay 2

un alignement temporel précis et une parfaite cohérence des phases, proposant un champ sonore puissant et profond digne d’enceintes plus volumineuses

à partir de la seconde quinzaine de juin

(plutôt réussi à mon goût, coloré tout en restant sobre)(qui elle même s'inspirait -en version miniature- des fameuses LS50) communiquent entre elles sans fil et embarquentoffrant une image stéréo large et précise, deux amplificateurs de classe D (70W pour le médium/grave et 30W pour les aigus), la compatibilité Airplay 2, Chromecast, Bluetooth et Wi-Fi 2.4/5GHz, ainsi qu'une connectivité étendue avec un port USB-C, un port HDMI ARC, une entrée stéréo analogique et une sortie pour un caisson de basse actif.Le DSP Music Integrity Engine embarqué s'appuie sur un ensemble d’algorithmes de traitement du signal numérique qui garantissent, et s'adaptant aux formats des différentes pièces dans lesquelles elles seront installées.(Carbon Black, Mineral White, Cobalt Blue, Lava Red et Soundwave en Terence Conran Edition) et(pour une paire).