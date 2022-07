Apple Music Live retransmet le concert à New York de Mary J. Blige le 27 juillet

La reine de la soul hip-hop se produira le 13 juillet prochain aude New York, mais le concert ne sera pas proposé en direct. Les fans (résidents à New York uniquement) peuvent néanmoins et dès à présent s'inscrire en ligne pour obtenir un billet gratuit. Attention, et les premiers inscrits seront les premiers servis ! Les chanceux recevront deux billets, l'un pour eux-mêmes et l'autre pour un invité.