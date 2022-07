Free Form : une extension mêlant hip hop et jazz chez Native Instruments

(à qui l'on doit les applications iOS/iPadOS Chomplr Lo-Fly Dirt et Fly Tape 2 ) afin de fournir une épaisse banque de sons contenant tout le nécessaire pour agrémenter des compositions de sons vintage de jazz et étoffer les sections rythmique et mélodique avec des éléments originaux et chaleureux.L'extension comprend 375 boucles, 287 samples de batterie et 431 one-shots (dont 42 grosses caisses, 47 charleys, 44 percussions, 64 caisses claires, 1 clap, 24 cymbales, 43 combos rythmiques et 20 toms), 58 kits pour Battery et 50 pour Maschine, ainsi que 9 projets et plus de 250 patterns, et 25 instruments supplémentaires en exclusivité pour les utilisateurs de Maschine.