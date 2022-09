Une nouvelle barre de son Ambeo AirPlay 2 au tarif plus accessible chez Sennheiser

le premier modèle 7.1.4 autonome

placer l'utilisateur au cœur de l'action, mais dans un boîtier plus compact que sa grande sœur primée

Le nouveau modèle répond au doux nom d'Ambeo Plus et viendra épauler le modèle présenté lors du CES 2019 (désormais renommé Ambeo Max), doté de 13 haut-parleurs et dont la carrière a été compliquée par un tarif de 2 499 euros , malgré des performances haut de gamme.(1051 x 77 x 121 mm et 6,3 kg), capable -- de(et un tarif nettement plus accessible).Les 9 haut-parleurs (dont 7 modèles à large bande de 50 mm de diamètre et deux haut-parleurs de 100 mm pour une puissance totale 400 W RMS) et la technologie embarquée permettraientLa barre de son est compatible AirPlay 2, HDMI eARC (2 entrées et 1 sortie, en sus d'une entrée optique, d'une entrée RCA et d'un port Ethernet), Bluetooth 5.0 avec les codecs SBC et AAC, Spotify Connect, TIDAL Connect, Alexa, Google Chromecast, Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, et MPEG-H Audio et. L'Ambeo Plus pourra également être couplée au nouveau caisson de basse sans fil Ambeo Sub doté d'un haut-parleur de 8 pouces, d'un amplificateur de classe D de 350W et capable de descendre jusqu'à 27 Hz, le tout pour 699 euros