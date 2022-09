Un hub USB-C couplé à un haut-parleur et un micro chez AVerMedia

en embarquant un microphone omnidirectionnel avec suppression de l'écho et réduction du bruit (basés sur des algorithmes d'apprentissage automatique) captant les voix à 360° jusqu'à une distance de 3 mètres, un haut-parleur intégré délivrant 3W, des boutons permettant de muter l'audio et de régler le volume, ainsi qu'un port USB-C 3.2 Gen2 à 10 Gb/s avec Power Delivery jusqu'à 100W pour alimenter la machine hôte, un port USB-A 3.2 Gen2 à 10 Gb/S, un port HDMI 1.4 4K à 30 Hz, et un câble USB-C intégré (que l'on ne pourra pas remplacer soi-même) de 43 centimètres.Selon le constructeur, la technologie maison AI Noise Reduction embarquée au sein du périphérique permet d'identifier et de réduire de nombreux bruits de fond agaçants, comme la frappe au clavier, le bruit de la machine à café, ou encore le souffle d'un ventilateur ou d'une climatisation et mettre les voix des participants en avant, offrant ainsi des communications claires, nettes et moins fatigantes. Ce nouveau hub pourrait également permettre de libérer de l'espace sur les bureaux encombrés par les multiples appareils nécessaires au télétravail ou aux visioconférences en cumulant divers fonctions et avec un seul câble à relier à la machine hôte. Le hub est compatible avec macOS, Windows et ChromeOS, le tout sans nécessiter l'installation d'un pilote.