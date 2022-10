IK Multimedia offre OverScream, l'émulation de la pédale Tube Screamer d'Ibanez

OverScream : l'émulation de la fameuse Tube Screamer

Comment en profiter gratuitement

AmpliTube 5 CS est disponible gratuitement

Looper

Machine Modeling

difficile à discerner de celui obtenu avec le matériel

(y compris de la version gratuite Custom Shop).IK Multimedia propose ainsi gratuitement l'OverScream,, et déclinée depuis en de nombreuses variations (et copies). Cette pédale a marqué l'histoire (aux côtés d'autres modèles comme l'OD-1 de Boss, autre entreprise japonaise) et a été utilisée par de nombreux guitaristes, dont Stevie Ray Vaughan, The Edge (U2), Joe Bonamassa, Buddy Guy, Gary Moore, Kirk Hammett (Metallica) et bien d'autres. Cette distorsion pourra ainsi agrémenter des pistes de guitares, mais également être utilisée de manière créative au sein de nombreuses compositions, le tout gratuitement.Pour en profiter,, avant de retrouver le logiciel au sein de l'application IK Product Manager. AmpliTube 5 est disponible sur le site officiel d'IK Multimedia à partir de 179,99 euros pour la version SE, 359,99 euros pour la version de base, et 419,99 euros pour l'itération Max. Une version gratuite Custom Shop est également proposée sur le site officiel, permettant d'essayer le programme et d'acheter les émulations d'amplificateurs et d'effets à la carte. L'application nécessite une machine avec un processeur Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM, macOS 10.10 minimum et 3 Go d'espace de stockage libre.Pour rappel,une interface revue en profondeur, une STAN 8 pistes, une nouvelle fenêtre de mixage, un nouveau modeLe logiciel est disponible en version autonome ou via des plug-ins VST 2, VST 3 et AAX afin de l'appeler au sein de votre STAN de prédilection.Depuis peu, IK Multimedia propose également AmpliTube TONEX, s'appuyant sur la technologie maisonmettant à profit des algorithmes d'apprentissage automatique afin de fournir(un Tone Model), tout en promettant un résultat impressionnant (d'autres éditeurs proposent cette fonctionnalité, avec plus ou moins de réussite),. Si la promesse est tenue, l'offre d'IK Multimedia pourrait ravir certains utilisateurs qui s'empresseront alors de modéliser du matériel afin d'en profiter (par exemple en déplacement, sans avoir à louer un véhicule capable d'embarquer 200 kg de matériel fragile et cher), directement au sein de leur STAN de prédilection.