Deux banques de sons par GOAT Audio pour SampleTank 4

The Code par GOAT Audio pour SampleTank 4

Don P

SampleTank 4

Live

SampleTank 4 SE

SampleTank 4

SampleTank Max

Le collectif GOAT Audio mené par DonaldJohnson propose les packs The Code: Urban DNA Kits et The Code: Urban R&B Edition afin d'offrir aux compositeurs un arsenal de boucles et de kits de construction enregistrés avec soin sur du matériel très haut de gamme afin d'agrémenter des compositions élaborées avec SampleTank 4. The Code: Urban DNA Kits comprend 30 kits de constructions et 432 boucles, le tout sur une. banque de 4 Go et The Code: Urban R&B Edition offre quant à lui 20 kits et 349 boucles pour 1,8 Go.SampleTank 4 propose des sons de qualité professionnelle, une interface revue pour plus d'ergonomie, et de nombreux effets permettant d'agrémenter les œuvres créées à l'aide de SampleTank 4., un modepour une utilisation sur scène, un fenêtre de mix repensée, et une intégration poussée avec la gamme de clavier/carte son iRig Keys I/O . Sur les 250 Go de samples, 200 sont des enregistrements inédits, capturés en Europe, aux US, ainsi que dans le nouveau studio construit par la société., Grâce au nouveau moteur, les instruments virtuels les plus lourds ne sont plus limités par la quantité de RAM, et proposent des chargements optimisés.en trois versions,, avec 2000 instruments et une banque de son de 30 Go à 179,99 euros qui passe à 100 Go et qui est actuellement en promotion à 119,99 € , etavec la banque de son complète de 250 Go à 239,99 €