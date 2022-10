Les Bose QuietComfort Earbuds avec ANC à 149€ pour les abonnés Prime

Bose QuietComfort Earbuds

Un ANC performant

Modes

Silence

Attentif

ActiveSense

L'abonnement Prime offre plusieurs avantages comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres de ces Ventes Flash Exclusive Prime.(que le constructeur annonce aussi efficace que sur les casques de la firme), du Bluetooth 5.1 (compatible avec les codecs SBC et AAC), de 4 microphones, des embouts StayHear Max pour assurer un maintien satisfaisant, d'une autonomie de 6 heures et deux charges complètes via le boitier (doté de la charge sans fil et d'un port USB-C).Depuis la mise à jour 2.0.7 inclue au sein de la version 5.0.2 de l'App Bose Music, les écouteurs disposent de la fonctionpermettant de choisir entre les modeset. Ce dernier s'appuie sur la technologiede la firme permettant. Les écouteurs proposent également des modes pour des activités spécifiques, la lecture instantanée avec Spotify Tap, l’ajustement des préférences audio (égaliseur audio) et une connexion simplifiée à plusieurs appareils. Bose a depuis peu lancé une nouvelle génération de ses écouteurs répondant au doux nom de QuietComfort Earbuds II, présentant diverses améliorations et s'échangaent actuellement contre 299,99 euros