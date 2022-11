Les excellents écouteurs avec ANC Sony WF-1000XM4 à 179€

Sony WF-1000XM4

les meilleurs écouteurs à réduction de bruit du marché

Le Bluetooth multipoint via une mise à jour

, avec leur puce V1, des haut-parleurs de 6 mm pour un rendu amélioré, le son Hi-Res Audio sans fil grâce au LDAC et au DSEE Extreme, la fonction Speak-to-chat qui met automatiquement la musique en pause lorsque les écouteurs détectent que l'utilisateur entame une conversation, ou encore différents préréglages pour l'ANC et le mode Ambiant en fonction de l'emplacement ou de l'activité.Les écouteurs profitent également de la réduction automatique du bruit du vent, d'une certification IPX4, de la compatibilité 360 Reality Audio (essai gratuit pendant 3 mois) et d'une autonomie de 8 heures (poussée à 24 heures avec l'étui compatible charge sans fil)., une fonctionnalité qui manquait à ces écouteurs haut de gamme. Pour rappel, cette fonctionnalité, qui devrait arriver au mois de novembre, permet d'appairer et de connecter simultanément deux appareils aux écouteurs, comme un iPhone et un Mac.