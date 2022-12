Un kit signé Belkin pour nettoyer soi-même les AirPods

Les AirPods d'Apple sont très pratiques, mais un usage quotidien peut également encrasser les écouteurs au point de ternir le rendu de manière assez importante. Le cérumen peut ainsi venir obstruer les grilles des autres-parleurs et étouffer le son. Belkin entend permettre aux utilisateurs de les nettoyer dans les meilleures conditions, et ainsi soulager les équipes des Apple Store chargées, entre autres, de cette mission. Le kit comprend une petite brosse, du gel nettoyant, un liquide chargé de ramollir le cérumen, ainsi qu'un petit chiffon.Belkin indique que son kit a été conçu pour les AirPods Gen1 à 3, les AirPods Pro disposant de grilles sur les embouts qui pourront être remplacés, ou plus simplement nettoyés (l'utilisateur ayant accès aux deux côtés de la grille).(dédiée à cette usage de préférence ^^), de patience, et d'un peu d'huile de coude.