Un imprimé Leopard pour les Beats Flex Edition Wacko Maria

Les Beats Flex Edition limitée Wacko Maria sortent les griffes

Beats Flex : sans fil, puce W1, 12 heures d'autonomie

je suis très heureux d’annoncer que Beats lance son produit le plus abordable à ce jour, doté de l’incroyable technologie audio d’Apple. Cela permettra à davantage de mélomanes du monde entier de profiter du son premium et du design qui font la renommée de Beats.

La marque de vêtement de l'ancien joueur professionnel de football japonais Keiji Ishizuka s'associe ainsi à Beats pour proposer une édition limitée des Flex arborant un inédit câble bicolore jaune et noir ainsi que des motifs leopard sur les boitiers de commande et un packaging assorti (voir cliché ci-dessous). Pour le reste, les nouveaux venus reprennent les caractéristiques techniques et le design global des modèles de base.Pour rappel, les Beats Flex reprennent le côté pratique et la souplesse des BeatsX et se dote de, de nouveaux haut-parleurs et d’un micro amélioré, du partage audio pour écouter de la musique avec un ami (avec les AirPods et produits Beats compatibles), et d’un connecteur de charge USB-C (charge rapide Fast Fuel offrant 1h30 d'écoute en 10 minutes). Lors de la commercialisation en octobre 2020, Oliver Schusser, vice-président de Beats, Apple Music et des contenus internationaux indiquait