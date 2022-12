Un joli casque gaming USB/mini jack haut en couleur chez Teufel

Un nouveau casque gaming USB/mini jack chez Teufel

Une personnalisation intéressante avec de nombreuses combinaisons de couleurs

Le Zola (grand joueur de jeux vidéo devant l'Éternel) estrappelant plusieurs modèles, dont le Panasonic vintage pour les coques, ou encore les Beyerdynamic/HyperX Cloud pour la partie métallique de l'arceau. Le Zola adopte le format circum aura fermé, pèse 330 grammes, et embarque des haut-parleurs de 40 millimètres avec une réponse en fréquence allant selon le constructeur de 10 à 20 000 Hz, une télécommande filaire avec gestion du volume, du son surround et de la sourdine, et un microphone perche amovible.grâce à sa double connectique mini jack 3,5 millimètres (bon point, le câble en mini jack 3,5 millimètres des deux côtés est détachable, ce qui permettra de le remplacer si ce dernier vient à se détériorer, ou si l'utilisateur préfère une longueur différente de celle livrée d'origine) ou USB avec un DSP intégré offrant la compatibilité DTS Headphone X 2.0 offrant un son surround 7.1 (le logiciel dédié semble toutefois uniquement disponible sur PC, comme trop souvent).Le casque Zola se distingue également de ses concurrents en proposant deux configurations de base, Dark City et Light Grey, qui pourront être couplées avec six options (Dark City et Light Grey pour un look passe-partout, ou Coral Red, Golden Amber,Grape & Aqua et Teal & Lime pour un style plus coloré) de coques, coussinets et bonnets de microphone afin de créer de très nombreuses combinaisons.