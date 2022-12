L'enceinte compacte JBL Go 3 à 29€ (-25%), une bonne idée cadeau, livrée avant Noël

Le best seller de la marque propose un format très compact (87,5 x 75 x 41,3 mm), une boucle intégrée, une autonomie atteignant 5 heures, une certification IP67 permettant de l'utiliser dans la salle de bain ou la plage/piscine sans stresser (elle peut être immergée à un mètre de profondeur pendant 30 minutes) et un pratique port USB-C pour la recharge. L'enceinte JBL Go 3 à 29,90€ au lieu de 39,99€