Tidal permet de créer votre propre radio avec les sessions DJ

Redistribution Directe Artiste

Le service de streaming haute qualité Tidal introduit une nouvelle fonctionnalité en accès anticipé pour les abonnés à la formule HiFi Plus.. Pour en profiter, il faut être abonné à la formule HiFi Plus et s'inscrire à l'accès anticipé sur cette page . Pour rappel, Tidal HiFi Plus à 19,99 euros par mois permet d'accéder à la meilleure qualité audio du service (jusqu'à 9 216 kbps) et de prendre part au programmereversant jusqu'à 10% du prix de votre abonnement aux artistes que vous écoutez le plus.