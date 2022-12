Où trouver un AirTag ou des AirPods Pro 2 édition spéciale Lapin ?

Apple célèbre l'année du Lapin d'Eau !

Une grosse promo géographiquement restreinte

Les Beats de 2022 !

Contrairement au calendrier civil ou grégorien, le calendrier lunaire fluctue chaque année et commence à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps.Par convention, elle est fixée par l'observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin. Chaque année est ainsi placée sous le signe de l’un des douze animaux du zodiaque chinois, associé à l’un des cinq éléments.. Celle-ci est disponible à la vente -à son prix habituel- via sa boutique en ligne et de ses magasins en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. Il ne vous reste plus qu'à trouver un billet ou un ami sur place ou à attendre une vente sur eBay.En parallèle, Cupertino va proposer undu Nouvel An chinois etsur certains produits achetés entre le 30 décembre et le 2 janvier (y compris l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPad Air, l'iPad mini, l'iPad, le MacBook Air, le MacBook Pro, les AirPods de deuxième génération).Entre le 6 janvier et le 7 février, les Apple Store physiques situés en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, à Macao et à Singapour programmerontPour rappel, la firme californienne a dévoilé mardi une promotion de deux jours à destination de ses clients au Japon. Ces derniers recevrontpour l'achat d'un produit Apple éligible les 2 et 3 janvier 2023. Elle sera de 4 000 ¥ pour des AirPods de deuxième génération et autres accessoires, ou encore de 32 000 ¥ pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dotés d'une puce M1.En plus d'une carte-cadeau, les 30 000 premiers clients au Japon -qui achèteront un nouvel iPhone 13, un iPhone 13 mini, un iPhone 12 ou un iPhone SE dans un Apple Store- pendant une période limitée recevront une