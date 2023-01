Une carte son taillée pour Apple Music Lossless haute qualité chez Creative avec la Sound Blaster X5

Creative Sound Blaster X5

Le nom Sound Blaster doit raviver quelques souvenirs émus chez les plus expérimentés. La nouvelle venue répond au doux nom de Sound Blaster X5 et représente désormais le haut de gamme de la firme. Cette carte son USB-C embarque deux DAC Cirrus Logic CS43198 et permet la lecture jusqu'en PCM 32 bits/384 kHz avec une plage dynamique allant jusqu'à 130 dB DNR(il faut se rendre dans Application/Utilitaires/Configuration Audio et MIDI pour personnaliser les réglages de sortie d'un Mac),. Apple Music propose également le format Haute qualité en AAC 256 kb/s et Lossless en ALAC 24 bits/48 kHz (il faut se rendre dans lesd'Apple Music puis dans l'onglet lecture pour accéder à ces réglages).La Sound Blaster X5 s'appuie sur la technologie XAmp et les deux DAC pour une bi-amplifaction (gauche/droite) des sorties casques (jusqu'à 600 Ω) symétrique (en jack 4,4 mm 5 pôles) et asymétrique (en mini jack 3,5 mm). La carte son dispose d'un port USB-A Host pour connecter un microphone, un casque ou des haut-parleurs en USB, ou un récepteur Bluetooth. Une entrée microphone en mini jack 3,5 mm est proposée en façade, et à l'on trouvera à l'arrière une entrée et une sortie stéréo en RCA, ainsi qu'une entrée et une sortie optique TOSLINK. Il sera également possible d émettre en place une égalisation sur 10 bandes, d'opter pour les profils de l'Acoustic Engine.