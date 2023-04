Des interfaces pour les podcasts et la musique en live chez Boss avec les Gigcaster

Boss Gigcaster 5 et 8

Une interface tout-en-un

Avec les interfaces audio Gigcaster 5 et Gigcaster 8, Boss entend fournir en. Les Gigcaster proposent une connectivité USB-C, un écran tactile couleur, des entrées combo Jack 6,35mm/XLR (2 sur la Gigcaster 5 et 4 sur la Gigcaster 8) avec préamplificateur et alimentation fantôme 48V afin de pouvoir utiliser des microphones, une entrée footswitch, des sorties casques (2 sur la Gigcaster 5 et 4 sur la 8) avec gestion individuelle du volume, de 5 à 9 faders, ainsi que des sorties pour un système de diffusion.La Gigcaster 8 se distingue également du modèle de base en offrant huit pads permettant de lancer des effets, une sourdine, ou un changement de patch, ainsi que la possibilité d'enregistrer directement sur une carte microSD afin de se passer totalement d'un ordinateur. Bien entendu, une sélection des effets et émulations Boss issues de la série GT-1000 est de la partie afin d'agrémenter les enregistrements qui s'effectueront jusqu'en 32 bits/48 kHz. Autre point important, les interfaces sont compatibles avec les smartphones et tablettes, permettant de réaliser simplement des enregistrements en déplacement.