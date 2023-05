L'élégante enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 7 à 129€ (-70€)

Harman Kardon Onyx Studio 7 à 129€ !

grâce à sa poignée en aluminium anodisé faisant également office de pied et son châssis tout en rondeur recouvert de tissu. L'enceinte embarque un haut-parleur de 120 mm, un radiateur passif ainsi que deux tweeters de 25 mm permettant de diffuser en stéréo, le tout développant une puissance de 50W. L'Onyx Studio 7 mesure 26.8 x 30.23 x 15.95 cm pour 3,3 kg sur la balance.L'enceinte d'Harman pardon diffusera le son en Bluetooth 4.2 avec le codec SBC et(il sera également possible de coupler deux Onyx Studio 7), dispose d'une entrée auxiliaire pour raccorder une source en filaire, et