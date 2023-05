Le moniteur 45" OLED flexible Corsair Xeneon à 2199€ (-200€)

Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED

200€ de réduction pour les French Days

La firme avait annoncé en août dernier ce qu'elle présentait comme le premier écran gaming OLED souple UltraWide 45 pouces conçu en partenariat avec LG. Le constructeur coréen propose d'ailleurs également son propre modèle OLED flexible mais au format 42 pouces et en 4K 120 Hz, là où l, un modèle visant clairement les joueurs. Le Corsair propose donc une dalle flexible manuellement,(un petit clic se fait entendre lorsque vous atteignez le courbure maximum, afin de ne pas réellement plier l'ensemble).La dalle propose une luminosité maximum de 1 000 nits (le HDR devrait donc être exploitable de manière satisfaisante), un taux de contraste de 1 500 000:1, et un temps de réponse de gris à gris de 0,03 ms, le tout avec la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Le pied de l'écran permet de profiter d'un hub accessible comportant deux ports USB-A 3.2, une sortie casque audio 3,5 mm, ainsi qu'un bouton permettant de sélectionner rapidement la source. A l'arrière, vous trouverez deux ports HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, et deux ports USB-C.