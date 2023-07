Avec plus de 550 millions d'utilisateurs actifs, Spotify serait loin devant Apple Music

Illustration Alex Castro / The Verge

551 millions d'utilisateurs actifs !

Un chiffre d'affaire de 3,2 milliards d'euros

Le Suédois bénéficie de la confiance deà la fin du deuxième trimestre 2023. Ce chiffre va bien au delà des attentes des financiers qui n'escomptaient qu'un déjà bien conséquent 529,9 millions d'utilisateurs actifs. Les abonnés payants sont aussi en hausse de 17%, avec 220 millions d'utilisateur, là encore la firme se situe au-delà des attentes à 217 millions.Rappelons qu'en avril dernier, le service de streaming avait déjà franchi une nouvelle étape absolue, en passant la barre du. Pour l'occasion, elle double son communiqué officiel un peu aride avec de jolies et colorées infographies !Bien évidemment, les analystes ont commencé à décortiquer cette situation comptable. Ainsi, cette augmentation de 27% sur un an s'expliquerait notamment par une forte popularité au sein de la(nés entre 1997 et 2010). Conséquence logique,, notamment en Europe, aux USA, au Royaume-Uni et au Canada.Il faudra désormais(contre 9,99 euros auparavant soit une hausse +10%), 14,99 euros par mois pour la formule Duo (contre 12,99 euros auparavant, +15%), 17,99 euros par mois pour la formule Famille incluant 6 comptes (contre 15,99 euros par mois auparavant, +12%), et 5,99 euros par mois pour l'abonnement étudiant (4,99 auparavant).en raison notamment de coûts de restructuration et de charges sociales. Par comparaison, elles étaient de 194 millions d'euros au deuxième trimestre 2022.