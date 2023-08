Quelles sont les deux nouvelles couleurs cosmiques des Beats Studio Buds+ ?

Beats Studio Buds+

Si certains clients d'Apple, là n'est pas la question pour la filiale de Cupertino. Cette dernière aime bien lancer Kim Kardashian l'été dernier, le graphiste Verdy et la marque tokyoïte ...).. Ces versions Argent et Rose cosmique se teintent d'un fini un peu irisé sensé rappeler l'univers (). Côté publicité, la firme s'est offerte une campagne menée par laIls reprennent le design de la version originale, avec des mensurations et un poids identiques pour les écouteurs, mais 1 gramme de plus pour le boitier (49g contre 48g), un port USB-C, tout en proposant(9 heures pour les écouteurs et 27 heures supplémentaires via le boitier de charge), soit tout de même une heure de plus pour les écouteurs et 6 heures de plus pour le boitier.qui permettraient de procurer une voix plus claire à vos interlocuteurs. Ils sont dotés de la certification IPX4, de la compatibilité avec l'app Localiser sur les appareils Apple etde Google. Ils sont compatibles avec l'audio spatial en Dolby Atmos et sont livrés avec quatre tailles d'embouts.ce qui peut en faire une alternative intéressante aux AirPods Pro 2 coûtant -officiellement tout du moins- 100 euros de plus.