Avez-vous toujours des soucis de condensation avec vos AirPods Max ?

Une « transpiration » inopportune !

Des soucis techniques ?

404 Media

En décembre 2020 , un heureux possesseur des derniers AirPods Max -Donald Filimon- exposait sa déconfiture sur les réseaux sociaux ! C’est avec grande surprise qu’il avait constaté, dans la partie en plastique après avoir retiré les coussinets amovibles. Surtout après une session d’écoute intense;Mais il convient de rappeler que. Il est en effet connu des utilisateurs de casques circum-aural, mais la quantité de condensation semble tout de même très importante.Dès la constatation de ce phénomène, certains avaient soulevé que, et donc de la mise en pause/lecture automatique du périphérique. La conception fermée et l'utilisation de l'aluminium pourraient aussi amplifier ce phénomène de condensation.Mais aujourd’hui sur les forums américains ( ici ou encore là ),. Le site USévoque même les termes de. Ainsi,. Mais pour autant Apple ne reconnaît pas l’existence d’un problème généralisé, et n’a donc pas prévu de politique de réparation spécifique pour le gérer.