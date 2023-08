Un défilé d'AirPods Max et d'AirPods Pro avec le XV de France ! [vidéo]

Un partenariat entre Apple et le XV de France ?

Apple aime l'iPhone et le rugby !

Le rugby filmé avec l'iPhone

Hier, avait lieu le dernier match de préparation en vue de la Coupe du Monde -qui débutera par un affrontement explosif entre. Aussi, on a pu voir les joueurs de l'équipe nationale -Antoine Dupont en tête- arriver au Stade de France.Ils étaient en effet nombreux à se concentrer en musique, ce qui laisse supposer les suites d'un petit partenariat avec Apple.Pour rappel, Cupertino entend profiter de cette coupe du monde de rugby,: Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille, Charles Ollivon, Gaël Fikou et Cameron Woki !Mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'elle a également publié une vidéo toujours dans le cadre de #ShotOniPhone :On y retrouve nos rugbymen évoluant à toute vitesse dans un fond totalement immaculé.Pour ceux qui seraient intéressés par une paire d'écouteurs blancs,