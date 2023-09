Eddy Cue est devenu le Monsieur Sport d'Apple

Eddy Cue, ambassadeur du Sport chez Apple

Dans les colonnes de, led’Apple s’est félicité du succès de la diffusion de la(MLS) sur le service de streaming. Il faut avouer que l’arrivée de Lionel Messi a bien aidé à donner de l’ampleur àEn grand fan (, précise-t-il), il a installé à son domicile une grille de 9 TV afin de suivre un maximum de rencontres simultanément, devenant. On peut d’ailleurs l’apercevoir sur le bord du parquet lors des matchs des Warriors en NBA.Il avoue cependant n’avoir été séduit par la MLS que récemment.-le sport étant en cela une opportunité parfaite et un objectif primordial pour Apple TV+ (avec la NFL ou la MLB). Cependant comme toujours, Apple recherche l’excellence autant dans ses produits que dans ses services.Eddy Cue souhaite en effet des exclusivités et des accords globaux avec une diffusion mondiale. C’est en partie grâce à cela que la division des Services est passée de(sauf Apple One). Pour ceux qui ne sont pas abonnés, le pass est accessible à 13,89 euros par mois (89 euros par saison). Il est ainsi accessible via l'application Apple TV sur les appareils Pommés, les téléviseurs connectés, les appareils de streaming, les décodeurs, les consoles de jeux, et sur le web sur tv.apple., l'ensemble des séries éliminatoires et la Leagues Cup (compétition nord-américaine de soccer organisée conjointement par la Major League Soccer et la fédération du Mexique de football).