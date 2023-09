Les émissions Apple Music sont disponibles en Podcasts

Davantage de podcasts !

Comme prévu cet été,. Cette intégration de l'application Podcasts va leur permettre d'accéder à des-notamment sur Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country- comme s'il s'agissait deLa fonctionnalité a été mise en ligne pour les abonnés concernés, un peu plus tôt dans la journée. Pour y accéder, il suffit de passer par l'écrande l'application Podcasts, ou encore via l'onglet Bibliothèque. Ce dernier permettrait de rechercher un podcast ou d'en suivre un.En supplément mais seulement pour les régions concernées, les utilisateurs ayant aussiD'ici l'automne, Apple a prévu quelques ajouts à son service de streaming musical. Outre une légère refonte de l'interface de l'application,. Lorsqu’un titre est lancé, le lecteur se transforme et s’entoure d’une bulle avec un visuel très agréable.Le lecteur de musique, qui comprend maintenant des illustrations animées en plein écran pour les albums prenant en charge cette fonction- propose unet non plus dans une présentation carrée.ce qui, selon Apple, vous permettra de. Pour en bénéficier, il faudra l'Cette fonction vient s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.Après avoir lancé sa fonction karaoke il y a quelques temps,Ainsi les utilisateurs pourront se voir à l'écran et appliquer detout en chantant les paroles de leurs chansons préférées. D’après la photo, il faudrait une TV et une Apple TV, mais il serait probable que la fonction soit dispo sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.