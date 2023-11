Pas d'AirPlay 2 sur vos enceintes ? Ce système Eve Play est fait pour vous !

Eve Play

Une commercialisation en novembre 2023

de qualité audiophile

De nombreux utilisateurs disposent d'un système audio qui leur est cher, parfois très coûteux, et qui leur apporte entière satisfaction.. Les boitiers permettant d'ajouter AirPlay à des enceintes ou systèmes traditionnels ne sont pas nouveaux, avec des solutions proposées par Apple (avec les bornes AirPort Express par exemple), Belkin via sa branche Soundform, Sonos, ou encore la firme française Octavio et bien d'autres depuis quelques années.Avec le boitier Eve Play, le spécialiste de la domotique récemment racheté par le groupe ABB Notons que l'Eve Play. supporte uniquement la diffusion en AirPlay 2 et qu'il sera donc moins polyvalent que des solutions tierces.Le boitier dispose du Wi-Fi et à l'arrière d'un port Ethernet et de sorties coaxial, optique et stéréo en RCA afin de pouvoir connecter la plupart des systèmes, que ce soit un amplificateur, ou des enceintes amplifiées. Selon le constructeur, il est possible d'ajuster la latence entre les enceintes en multiroom automatiquement ou manuellement via l'application et le DAC intégré est