De nouvelles enceintes encastrables chez Sonos

Enceintes encastrables Sonos Architectural

De nouvelles enceintes In-Ceiling 8 pouces

des médiums doux, des basses profondes étonnantes jusqu'à 32 Hz et une plus grande zone d'écoute

L’enceinte In-Ceiling 8 pouces a été conçue pour répondre directement aux besoins de nos installateurs qui souhaitaient plus d’options de taille et de flexibilité lors de l’installation. Ce nouveau modèle, avec un profil sonore puissant et des performances exceptionnelles, améliore l'expérience des clients lorsqu'ils associent leurs enceintes Sonos Architectural à un Sonos Amp. L'ajout des enceintes In-Ceiling 8 pouces apporte aux installateurs et à leurs clients la liberté de choisir le modèle et l'expérience sonore les mieux adaptés à leurs pièces.

Contrairement aux autres modèles du catalogue, la gamme Sonos Architectural (qui comprend les In-Ceiling, In-Wall et Outdoor) ne propose que des enceintes filaires passives.comme le Sonos Amp (stéréo, 125 W par canal sous 8 Ohms), qui offrira alors la compatibilité avec l'écosystème de la firme (par exemple pour un système multiroom), AirPlay 2 et Alexa, ainsi que la possibilité d'analyser la pièce d'écoute avec la fonction Trueplay.En sus des modèles 6 pouces disponibles au catalogue depuis début 2023,. Cette nouvelle enceinte encastrable dispose d'un tweeter de 30mm, d'un woofer élargi fabriqué sur mesure et d'un moteur à longue course pour. Selon Audra Kinsle de Sonos Professionnal :Le nouveau modèle de 8 pouces conserve le même format que la version 6 pouces et propose des grilles magnétiques en acier blanc, spécialement étudiées pour être peintes afin d'offrir une meilleure intégration au sein du domicile. La firme pourrait également profiter de ces modèles pour améliorer les effets verticaux du Dolby Atmos au sein de son écosystème, par exemple en couplant les enceintes avec les barres de son Arc et Beam, mais cette éventualité n'est pas encore prise en charge côté logiciel. Dommage. Les Sonos In-Ceiling 6 pouces à 585,91€ au lieu de 699€