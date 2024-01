Sonos choisit sa Directrice Financière chez Apple !

La reprise des chaises musicales en 2024 !

Je suis ravi d'accueillir Saori en tant que nouvelle directrice financière. La profondeur et l'étendue de son expérience dans des entreprises de classe mondiale comme Apple et Cisco la rendent parfaitement adaptée pour tirer parti de notre élan et saisir l'opportunité qui nous attend.

Cette dernière reste dans la tech mais dans un domaine plus restreint, puisqu'. Elle y monte d'ailleurs en grade et occupera le poste de CFO (sans doute était-elle allée au maximum de ses fonctions, la place au dessus restant fermement occupée par Luca Maestri). Elle remplace ainsi, qui reste bien occupé. Ce dernier conserve ses actuelles fonctions demais assumera également le posteDans un communiqué officiel,Le nom de Saori Casey s'ajoute donc à-certains plus médiatisés que d'autres comme ceux de Steve Hotelling -le papa de Touch ID- ou Tang Tan -un des designer de l'iPhone.