Une enceinte Bluetooth avec une entrée audio USB-C chez Teufel

Teufel Rockster GO 2

Une entrée audio USB-C

Le marché des enceintes Bluetooth compactes comprend de très nombreuses références, et les nouveaux modèles doivent se démarquer pour espérer séduire les éventuels clients.avec une paire de haut-parleurs de 50mm en aluminium et un radiateur passif afin d'étoffer les basses, une diffusion en stéréo, un amplificateur de classe D,qui permettront de supporter les évenutelles chutes et de l'apporter à la plage ou à la piscine sans crainte,(en mode économie d'énergie, 15 heures sans), une pratique boucle en métal permettant de l'accrocher plus facilement ainsi qu'un filetage 1/4 de pouce pour la fixer sur un pied.L'enceinte dispose du Bluetooth avec les codecs SBC et AAC et de la technologie maison Dynamore afin d'optimiser le rendu. Il sera également envisageable de coupler jusqu'à 100 enceintes via la fonction Party-Link. Autre point intéressant,(cela reste assez rare pour le noter),.La Rockster Go 2 est d'ores et déjà disponible en trois coloris (noir/rouge, gris/noir, et noir) sur le site de Teufel au tarif de 149,99 euros