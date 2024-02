Des casques Beats aux couleurs des équipes de la MLS

Une édition spéciale

Pendant plus d'une décennie, les écouteurs Beats ont été choisis par les meilleurs athlètes du monde entier, afin de les aider à se préparer et à se concentrer davantage, tout en leur permettant de montrer leur style et leur personnalité. Nous sommes extrêmement heureux d'unir nos forces avec la MLS, l'une des ligues sportives à la croissance la plus rapide et dynamique au monde. Beats travaillera en étroite collaboration avec les clubs de la MLS et les meilleurs joueurs pour offrir des expériences incroyables tout au long de la saison à venir. (Chris Thorne, CMO de Beats)

Comment regarder les match de la MLS ?

Le MLS Season Pass permet aux abonnés de visionner tous les matchs de la MLS sans interruption, de profiter de commentaires et d’analyses approfondis, d’accéder à un éventail de contenus exclusifs, et bien plus encore. Ce service complet inclut l’accès aux matchs de la Leagues Cup, au match MLS All-Star et aux playoffs de l’Audi MLS Cup 2023. La saison 2024, qui débutera le 21 février, constitue le deuxième volet d’un partenariat historique de 10 ans entre Apple et la Major League Soccer, après une saison 2023 inoubliable marquée par de nombreux records et par l’arrivée de Lionel Messi, octuple vainqueur du Ballon d’or. En outre, le MLS Season Pass inaugurera une émission unique en son genre pour les supporters hispanophones.

En effet, Beats -qui a été racheté par Apple pour 3 milliards de dollars en 2014- va devenir. Dans ce cadre, la marque va proposer desPour le moment, les questions tarifaires ou la disponibilité n'ont pas encore été évoquées.Les premiers clubs élus pour le moment sont :. D'après le visuel, il s'agit des Beats Pro, Mais d'autres devraient arriver prochainement, pour le plus grand bonheur des fans et des revenus d'Apple ().Il est possible s'abonner au MLS Season Pass dans l'app Apple TV depuis le lundi 29 janvier 2024 au prix de. Notons que