IK Multimedia améliore le rendu de votre home studio !

IK multimedia Arc 4

Un nouveau boitier Arc Studio

crash-test

De nombreux musiciens ne disposent pas de l'espace et du recul nécessaire pour utiliser une paire d'enceintes de monitoring dans les meilleures conditions, et encore moins d'une pièce à l'acoustique traitée. Il en résulte de la fatigue auditive et un mix qui ne sonne pas du tout comme prévu sur d'autres systèmes. Si plusieurs constructeurs d'enceintes de monitoring haut de gamme, comme Genelec, propose un système de traitement du rendu en fonction de la pièce, il s'agit la plupart du temps de matériel assez coûteux.La solution logicielle d'IK Multimedia a été optimisée pour cette v4.0 avec de nouveaux algorithmes encore plus performants etL'outil logiciel couplé au microphone MEMS de mesure fourni sera capable(petite chambre, grand salon, salle de bain, grenier, pièce biscornue), d'offrir un rendu sonore permettant de travailler confortablement, et surtout(ce qui évite la trop fréquente déception après l'écoute sur un système que vous connaissez bien, ou dans la voiture, uninévitable pour de nombreux amateurs).. Il sera également envisageable d'opter pour la version logicielle uniquement et le microphone pour 239,99 euros, ou pour le logiciel seul pour 179,99 euros. IK Multimedia propose le microphone en achat séparé au prix de 95,99 euros.