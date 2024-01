Ce micro USB abordable embarque aussi une interface audio

IK Multimedia IRig Stream Mic USB-C

Compatible Mac, iPad et iPhone

Avec ce nouveau venu dans la gamme, IK Multimedia pense à ceux qui voudraient disposer. Petit frère de l'iRig Stream Mic Pro, ce modèle plus abordable laisse de côté la double capsule proposant plusieurs directivités pour se concentrer sur une capsule 1/2 pouce offrant uniquement une directivité cardioïde (qui permet de moins capter les sons venant de l'arrière du microphone), tout en permettant de réaliser des enregistrements jusqu'en 16 bits/48kHz (contre 24bits/96kHz pour le Pro).Avec son port USB-C (le Pro offre un port mini-DIN avec les câbles vers USB-C et Lightning fournis) permettant d'alimenter l'appareil, son entrée stéréo au format mini jack 3,5mm, la pratique fonctionnalité Loopback permettant d'intégrer le son provenant d'une App (comme TikTok ou Instagram) tout en profitant d'un canal séparé pour le microphone afin d'ajouter un traitement (réverbération, compression, égalisation et bien d'autres) qui ne sera appliqué qu'à l'enregistrement du micro, sa sortie monitoring, et la gestion séparée des différents niveaux,En sus de réduire considérablement les câbles nécessaires et de simplifier la configuration,le tout à un tarif abordable.