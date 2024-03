Bang & Olufsen ajoute AirPlay 2 et l'HDMI eARC à des systèmes vieux de plus de 30 ans !

Bang & Oloufsen Beoconnect Core

Notre objectif est de fabriquer des produits iconiques qui durent toute une vie, et le Beoconnect Core est un ajout important à notre gamme, qui contribue à tenir cette promesse de longévité. Beoconnect Core connecte notre passé à notre futur. Le boîtier est équipé de notre module remplaçable de streaming Mozart, lequel peut facilement être mis à jour au fil des dernières technologies.



Cela signifie que les produits que nos clients aiment peuvent être utilisés pendant des décennies, et continuer à créer des moments mémorables pendant de nombreuses années.

Le Beoconnect au sein du système Beosound Shape

L'évolution a un prix !

Avec le nouveau boitier Beoconnect Core,. Comme son aîné, le Beoconnect Core permettra de. Selon Michael Henriksson, Vice-président du marketing produit chez Bang & Olufsen :Le petit boitier dispose d'un châssis en aluminium ainsi que de plusieurs ports à l'arrière, dont(le beoconnect Core peut être installé à l'intérieur d'un des éléments),En sus du Bluetooth 5.3 avec les codes SBC et AAC,, Chromecast, Tidal Connect, B&O Radio, Deezer et QPlay 2.0.Pour rappel, tout l'intérêt de la plateforme Mozart intégrée au sein de ce Beoconnect Core, vientsi la puissance de traitement et la technologie de diffusion sans fil venaient à être dépassées.Tout cela est intéressant, mais Bang & Olufsen oblige, l