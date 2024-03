La plus petite des enceintes Sonos sera renouvelée en juin !

Une nouvelle Sonos Roam pour juin 2024

Une enceinte compacte compatibel AirPlay 2

, la plus petite des enceintes de la gamme, dont la première mouture est commercialisée depuis avril 2021. Selon les informations du bien renseigné Mark Gurman, cette Sonos Roam 2 devrait conserver un format compact proche de sa devancière,, qui sera également mise à profit pour le casque du constructeur.(ce n'est pas possible sur le modèle actuel pourtant pourvu d'un microphone),Pour rappel,, embarque un haut-parleur oval et un tweeter, deux amplificateurs de classe H, un réseau de microphones avec annulation d'écho, le Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2,4 et 5 GHz, des boutons pour contrôler la lecture, et des LED renseignant sur l'état de la batterie et sur les modes activés., le multiroom au sein de l'écosystème maison, une certification IP67, une autonomie de 10 heures, les modes Automatic Trueplay et Sound Swap,(5V/3A),(avec un chargeur tiers, ou le modèle magnétique de Sonos). Les plus inquiets seront rassurés et certains de ne pas être épiés à leur insu avec la version SL n'embarquant pas de microphone, mais il faudra alors tirer un trait sur les assistants virtuels et sur le mode Trueplay automatique.