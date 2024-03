L'excellente enceinte Sonos Era 100 à son prix le plus bas (-23%) !

Sonos Era 100 à 229€ !

le nouveau processeur co-neural

AirPlay 2 et entrée USB-C

La Sonos Era 100 (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) revisite quant à elle la Sonos One et proposeet une puce 47% plus rapide épaulée par. Cette disposition permet à l'Era 100 de proposer une diffusion en stéréo avec une seule enceinte (avec une scène sonore à la largeur limitée, comme sur toutes les enceintes stéréo monobloc), là ou la One était purement mono.L'Era 100 reprend les caractéristiques de l'Era 300 (à l'exception du Dolby Atmos et du nombre de haut-parleurs) avec une connexion en Bluetooth avec les codecs SBC et AAC, du Wi-Fi 6, la compatibilité AirPlay 2, la possibilité de coupler deux enceintes en une paire stéréo, le mode Trueplay permettant d'adapter le rendu à la pièce d'écoute, les commandes tactiles,(via un adapteur).Il sera bien entendu possible, comme pour les One, de, sans compatibilité Dolby Atmos, ce qui est logique puisque l'enceinte ne dispose pas de haut parleur orienté vers le haut pour les effets verticaux. Les nouvelles enceintes de Sonos sont conçues à partir de plastique recyclé et offrent une meilleure réparabilité ainsi qu'une consommation d'énergie mieux maîtrisée, inférieure à 2W lorsqu'elle ne sont pas utilisées couplée à une nouvelle fonction veille.