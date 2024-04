Un nouveau firmware pour améliorer les AirPods Max !

Une mise à jour du firmware pour les AirPods Max

des corrections de bugs et autres améliorations

Comment vérifier que les AirPods Max sont à jour ?

Le casque Bluetooth haut de gamme d'Apple reçoit donc aujourd'hui une nouvelle mise à jour du firmware.Comme à son habitude pour ses écouteurs et casques, Apple n'a pas précisé quelles nouveautés étaient réellement disponibles. Si l'on imagine que cette nouvelle itération permet d'optimiser le fonctionnement des AirPods Max,Pour vérifier le firmware de vos AirPods Max , l'information se trouve en face de la ligne, ou via, puis en touchant l'icône, ou encore plus simplement en touchant la ligne AirPods Max qui se trouve sous votre identifiant lorsque vous ouvrez lesavec le casque connecté.. Il faut simplement pour cela que le casque soit connecté à un périphérique à jour, et la mise à jour se fera automatiquement.